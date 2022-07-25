WEGHORST YÜKLENİYOR...

"PATLAYICILIK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

AZ SAKATLANAN BİR OYUNCU

NORMALİN 2 KATI KALORİ ALIYOR

Beşiktaş'ın uzun uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Hollandalı golcü Wout Weghorst, İstanbul'a gelirken beraberinde 3 de antrenör getirmişti. Richard Van Beek, golcü futbolcuyla ilgili açıklamalar yaptı ve Weghorst'un patlama yapacağı fikrini paylaştı.Richard Van Beek ve Tom Grootendorst, Hollandalı yıldıza bireysel performans konusunda yardımcı olurken, Lars Brouwer da mental olarak golcü isme destek oluyor. Weghorst ile çok uzun yıllardır birlikte olan ve son fiziksel durumunu değerlendiren Van Beek, futbolcunun dayanıklılığının şu anda çok iyi seviyede olduğunu belirtirken, patlayıcılık özelliği için de çok çalıştıklarını söyledi.Weghorst için "Gücü iyi durumda. Dayanıklılığı ise çok iyi" ifadelerini kullanan Hollandalı antrenör, "Biraz şanslı olursa gol atmakta zorlanmaz" dedi. Van Beek 29 yaşındaki futbolcu için sözlerine şöyle devam etti:"Şu aşamada diğer özelliklerine göre biraz geride ancak bunun için haftalardır çalışıyoruz. Daha iyi duruma gelecek."Yeteneğinden ziyade çalışkanlığı ile öne çıkan Wout Weghorst, çok fazla antrenman yapmanın karşılığını da attığı gollerin yanı sıra az sakatlanmasıyla alıyor. Tecrübeli futbolcu, kariyerinde sakatlık nedeniyle sadece 3 maç kaçırdı. AZ formasıyla 2016-17'de iki maç kaçıran golcü, 2019-20'de de uyluk gerilmesi sebebiyle Wolfsburg'un bir maçını kaçırmıştı.Weghorst ile ilgili daha önce yaptığı açıklamalarda, oyuncunun ortalama bir insana göre iki katı, yani 4000 Kalori aldığını belirten Van Beek, "Vücudunuzda patlayıcı bir güce sahip olmak için çok fazla kas kütlesi yarattığınız an, çok fazla enerjiniz olması gerek. Wout gibi üst düzey bir sporcunun zaten az yağı vardır ve çok yüksek bir negatif enerji dengesi ile kilo verirsiniz. Metabolizması amatör bir sporcununkinden çok daha yüksek olduğu için kalori alımını artırmak istersiniz. Bu arada, Tour de France'daki bisikletçiler bu 4000 kaloriye gülüyorlar, bunun yaklaşık iki katını yiyorlar" demişti.