Kırlangıç Kupası Yat Yarışları, Marmaris'te başlıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenecek Kırlangıç Kupası Yat Yarışları'nın ilk etabı, 9 Eylül Pazartesi günü start alacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kırlangıç Kupası Yat Yarışları, Marmaris'te başlıyor
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08 Eylül 2024 17:22
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenecek Kırlangıç Kupası Yat Yarışları'nın ilk etabı, 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen ve 6 yarışın yapılacağı kupa, 9-11 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Marmaris Körfezi ve açık denizde yapılacak yarışlara, yerli ve yabancı 20 teknede yaklaşık 200 yelkencinin katılacağı belirtildi.

Bu yıl ilk defa düzenlenecek yarışın adının, özgürce uçan ve vakti geldiğinde istedikleri yere göç eden kırlangıçlardan ilham alınarak konulduğu kaydedildi.

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