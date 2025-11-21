Kipaş İstiklalspor, MKE Ankaragücü'nü farklı geçti!

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 11. haftası, MKE Ankaragücü-Kipaş İstiklalspor maçıyla başladı.
Başkentteki TOBB ETÜ Spor Salonu'ndan oynanan mücadelenin ilk yarısını 43-36 önde bitiren Kipaş İstiklalspor, sahadan da 85-68 galip ayrıldı.
Lige, 22 Kasım'da oynanacak 4 karşılaşmayla devam edilecek.
