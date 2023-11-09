Kingsley Coman: "Galatasaray'a karşı acı çektik!"

Bayern Münih forması giyen Kingsley Coman, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kingsley Coman: 'Galatasaray'a karşı acı çektik!'
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09 Kasım 2023 03:07
Son güncelleme 09 Kasım 2023 03:08
Bayern Münih forması giyen Kingsley Coman, Galatasaray'a karşı 2-1 kazandıkları maçın ardından TRT Spor'a konuştu.

Coman, "Bence grupta ikincilik yarışında her şey ortada. Galatasaray harika bir takım, Kopenhag da öyle. Hak eden takımın gruptan çıkmasını diliyorum." dedi.

Fransız yıldız ayrıca, "Galatasaray'a karşı zor maçlar oynayacağımızı biliyorduk ama bence iki maçta da iyiydik. Zaman zaman maçlarda acı çektiğimiz anlar oldu ama iyi mücadele ettik ve bizim için sonuçlar iyi oldu." sözlerini sarf etti.

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