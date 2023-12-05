Sacramento Kings, bu sabaha karşı Golden 1 Center'da New Orleans Pelicans'a karşı oynanan Sezon İçi Turnuvası maçı sırasında bir taraftarın tıbbi bir acil durum yaşadığını ve hayatını kaybettiğini duyurdu.



Maç sırasında Kings ekibi, taziyelerini sunan bir bildiri yayınladı.



FOX40 News'in daha sonra bildirdiğine göre, Sacramento Metro İtfaiye Departmanı vefat eden kişinin 30'lu yaşlarında bir adam olduğunu, sağlık görevlileri geldiğinde tepkisiz olduğunu ve 20 dakika sonra vefat ettiğinin açıklandığını bildirdi.



Kings forveti Keegan Murray, 127-117'lik mağlubiyetin ardından muhabirlere, takımın bu durumun "hiç farkında olmadığını" söyledi.





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