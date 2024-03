Kim Min Jae: ''Bayern Münih bambaşkaymış!''

Sezon başında Napoli'den Bayern Münih'e transfer olan Fenerbahçeli eski futbolcu Kim Min Jae, çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Ülkesiyle Asya Kupası'nda mücadele edişinin ardından takıma dönen ancak ilk 11'deki yerini kaybeden yıldız savunmacı, bu rolü hakkında konuştu.



''GÖZDEN ÇIKARILMADIM''



Kim Min Jae yedek kalmasıyla ilgili, "Bu durumu daha önce hiç yaşamadım ama sanırım bundan bir şeyler öğrenebilirim. Oynamıyor olmam tamamen gözden çıktığım anlamına gelmiyor. Sahaya çıktığımda her zaman yeteneklerime güvenirim." dedi.



''YETERİNCE İYİ DEĞİLİM''



"Şimdiye kadar pek çok maç oynadım ama Bayern'de çok fazla iyi oyuncu olduğu için oynayamayabilirim." diyen Kim Min Jae, "Yeterince iyi olmadığımı düşünmeme rağmen sık sık sahada dururdum, ancak şimdi takımın ve takım arkadaşlarımın performansına bağlı olarak iyi oynayıp oynamadığımı düşünüyorum. Her şeye rağmen her zamanki gibi sıkı antrenmanlara devam ediyorum.'' şeklinde konuştu.





