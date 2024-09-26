Kick boksçu Melisa, şampiyonluk istiyor

Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi olmayı başaran Melisa Kafal, büyüklerde de kürsünün ilk basamağını hedefliyor.



İzmir'in Gaziemir İlçesinde yaşayan 18 yaşındaki Kafali'nin hayatı, okulda arkadaşlarıyla sorunlar yaşaması sonrası babasının yönlendirmesiyle 12 yaşında kick boks sporuna başlamasıyla değişti.



Antrenörü İbrahim Yunus Kurt'un yönlendirmesiyle kısa sürede enerjisini doğru yönlendirmeyi başaran Kafali, katıldığı 5 Türkiye şampiyonasında kendi kilo ve sıkletinde birincilik kürsüsüne çıkmayı başardı.



Bu yıl yaptığı 12 maçı da kazanarak Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 23 Ağustos-1 Eylül arasında düzenlenen Kick Boks Gençler Dünya Şampiyonası'na yarı finalden katılma hakkı kazanan Kafali, finalde ABD'li rakibini yenerek dünya şampiyonu oldu.



Spor kariyerinde 6 yılda dünyanın en iyisi olmayı başaran Kafali, büyüklerde de Türkiye ve dünya şampiyonu olmak için çalışmalarını sürdürüyor.



"Erkeklerle antrenman yaptım"



Melisa Kafali, AA muhabirine, ortaokulda erkek arkadaşlarıyla kavga ettiği için babasının kendisini bu spora yönlendirdiğini söyledi.



Kick boksa başladıktan 3 ay sonra Ege Bölge şampiyonluğuna ulaştığını aktaran Kafalı, 6 yıllık kariyerinde 1 dünya şampiyonluğu, 5 Türkiye şampiyonluğu kazandığını anlattı.



Spor yaparken enerjisini "dizginlediğini" hissettiğini aktaran Kafali, şu ifadeleri kullandı:



"Antrenmanlarda hiç kızla eşleşmedim, hep erkeklerle antrenman yaptım. Böyle olunca biraz daha dayanıklı ve güçlü oldum. Kızlara göre, yaşıtlarıma göre daha güçlü olduğumu düşünüyorum. Erkeklerle antrenman yapmak zor. Daha hırslı oluyorum. Hedeflerim, ilk önce büyüklerde Türkiye şampiyonluğuna ulaşıp sonra Dubai'deki dünya şampiyonasında aynı başarıyı tekrarlamak."



12 maçı da kazandı



Milli takım antrenörü İbrahim Yunus Kurt da Melisa'nın agresif karakteriyle kick boks için uygun bir sporcu olduğunu, enerjisini doğru yönlendirerek büyük başarılar elde ettiğini ifade etti.



Melisa'nın bu spora başladıktan 3 ay sonra lisansını aldığını ve maçlara çıktığını anlatan Kurt, "Hedefimiz 16 yaşında milli takıma girmesiydi. 16 yaşında Türkiye şampiyonu oldu ve milli takıma çağrıldı. İtalya'da dünya üçüncüsü oldu. Aynı kilo ve ağır sıklette devam ettik. Avrupa üçüncüsü oldu ve son yıl artık sporcu kendini belli ediyor. Bu yıl 12 maç yaptı ve hepsini kazandı." dedi.



Budapeşte'deki organizasyonun finali karşılaşmasının zor geçtiğini ancak Melisa'nın ABD'li rakibini yenmeyi başardığını dile getiren Kurt, "Şimdi artık hedeflerimiz de büyüdü. Melisa gibi 2-3 sporcum daha var. Dubai'ye gidip orada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Ondan sonraki hedefimiz 2028'deki olimpiyatlara kick boks kabul edilirse oraya da sporcu yetiştirmek." diye konuştu.







