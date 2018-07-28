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Kevin Pangos, Barcelona'da

Turkish Airlines EuroLeague'in İspanyol ekiplerinden Barcelona, son olarak Zalgiris Kaunas forması giyen Kanadalı oyun kurucu Kevin Pangos'u kadrosuna kattı.

Kaynak: Fanatik
Kevin Pangos, Barcelona'da
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28 Temmuz 2018 15:54
Turkish Airlines EuroLeague ekipleri arasında transferin en hızlı takımlarından olan BarcelonaKevin Pangos ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 

Pangos, geçtiğimiz sezon Zalgiris Kaunas ile Final Four başarısını yakalarken 12.7 sayı, 5.9 asist ortalamalarıyla oynamıştı. 25 yaşındaki guard, %47.5 ile de üçlük isabeti sağlamıştı. 

EuroLeague'in asist krallığında üçüncü sırayı alan Pangos, sezonun en iyi ikinci takımına da seçilmeyi başarmıştı. 

Zalgiris ile geçirdiği iki sezonda hem lig, hem kupa şampiyonlukları yaşayan Pangos, kariyerinde İspanya'da daha önce Gran Canaria forması giymişti.

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