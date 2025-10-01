Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, kontratının son yılına girerken henüz bir uzatma görüşmesi yapılmadığını açıkladı.
ESPN'den Anthony Slater'ın haberine göre Kerr, bu durumdan herhangi bir rahatsızlık duymadığını söyledi.
Takımın ilk antrenmanının ardından konuşan Kerr, "Sezona bir yıl kala girmekten son derece rahatım. Genel menajer Mike Dunleavy ve sahibi Joe Lacob ile tam uyum içindeyim. Konuştuk; şu an için herhangi bir görüşmeye ya da endişeye gerek yok. Bu ilişki noktasında sezon sonunda nasıl olacağına bakmamız en mantıklısı" ifadelerini kullandı.
Kerr, kadroda Stephen Curry, Draymond Green ve Jimmy Butler gibi yıldızların yanı sıra Jonathan Kuminga ve Gary Payton II gibi kritik rol oyuncularının bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu sezon başarılı olabileceklerine inandığını söyledi. Ayrıca organizasyonla yeni bir uzatma ihtimaline de sıcak baktığını belirtti:
"İşimi çok seviyorum. Her gün binaya gelmek için sabırsızlanıyorum. Umarım birkaç yıl daha burada olurum. Ama bence hem organizasyon hem benim için bu sezonun sonunda tabloya bakmak en doğru karar. Eğer bu grupta devam etmek kısmetse, bu harika olur."
Kerr ayrıca, bu sürecin nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın doğru şekilde ilerleyeceğini vurguladı:
"Bu iş ne şekilde biterse bitsin, kaliteli bir şekilde sona erecek. Eğer devam etmem gerekiyorsa edeceğim. Takımın başka bir yola girmesi gerekiyorsa da geriye sadece minnettarlık kalır. Bu, herkes için kolaylık sağlıyor. Sezon sonunda nerede olduğumuza bakalım."
Warriors'ı Curry ve Green gibi isimlerle birlikte 12. sezonuna hazırlayan Kerr, bugüne kadar dört şampiyonluk kazandı. Daha önce de 2023-24 sezonuna girerken sözleşmesinin son yılında olan Kerr, Şubat ayında iki yıl, 35 milyon dolarlık rekor bir kontrat uzatması imzalamıştı.
ESPN'den Anthony Slater'ın haberine göre Kerr, bu durumdan herhangi bir rahatsızlık duymadığını söyledi.
Takımın ilk antrenmanının ardından konuşan Kerr, "Sezona bir yıl kala girmekten son derece rahatım. Genel menajer Mike Dunleavy ve sahibi Joe Lacob ile tam uyum içindeyim. Konuştuk; şu an için herhangi bir görüşmeye ya da endişeye gerek yok. Bu ilişki noktasında sezon sonunda nasıl olacağına bakmamız en mantıklısı" ifadelerini kullandı.
Kerr, kadroda Stephen Curry, Draymond Green ve Jimmy Butler gibi yıldızların yanı sıra Jonathan Kuminga ve Gary Payton II gibi kritik rol oyuncularının bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu sezon başarılı olabileceklerine inandığını söyledi. Ayrıca organizasyonla yeni bir uzatma ihtimaline de sıcak baktığını belirtti:
"İşimi çok seviyorum. Her gün binaya gelmek için sabırsızlanıyorum. Umarım birkaç yıl daha burada olurum. Ama bence hem organizasyon hem benim için bu sezonun sonunda tabloya bakmak en doğru karar. Eğer bu grupta devam etmek kısmetse, bu harika olur."
Kerr ayrıca, bu sürecin nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın doğru şekilde ilerleyeceğini vurguladı:
"Bu iş ne şekilde biterse bitsin, kaliteli bir şekilde sona erecek. Eğer devam etmem gerekiyorsa edeceğim. Takımın başka bir yola girmesi gerekiyorsa da geriye sadece minnettarlık kalır. Bu, herkes için kolaylık sağlıyor. Sezon sonunda nerede olduğumuza bakalım."
Warriors'ı Curry ve Green gibi isimlerle birlikte 12. sezonuna hazırlayan Kerr, bugüne kadar dört şampiyonluk kazandı. Daha önce de 2023-24 sezonuna girerken sözleşmesinin son yılında olan Kerr, Şubat ayında iki yıl, 35 milyon dolarlık rekor bir kontrat uzatması imzalamıştı.