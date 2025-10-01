Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, kontratının son yılına girerken henüz bir uzatma görüşmesi yapılmadığını açıkladı.ESPN'den Anthony Slater'ın haberine göre Kerr, bu durumdan herhangi bir rahatsızlık duymadığını söyledi.Takımın ilk antrenmanının ardından konuşan Kerr,ifadelerini kullandı.Kerr, kadroda Stephen Curry, Draymond Green ve Jimmy Butler gibi yıldızların yanı sıra Jonathan Kuminga ve Gary Payton II gibi kritik rol oyuncularının bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu sezon başarılı olabileceklerine inandığını söyledi. Ayrıca organizasyonla yeni bir uzatma ihtimaline de sıcak baktığını belirtti:Kerr ayrıca, bu sürecin nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın doğru şekilde ilerleyeceğini vurguladı:Warriors'ı Curry ve Green gibi isimlerle birlikte 12. sezonuna hazırlayan Kerr, bugüne kadar dört şampiyonluk kazandı. Daha önce de 2023-24 sezonuna girerken sözleşmesinin son yılında olan Kerr, Şubat ayında iki yıl, 35 milyon dolarlık rekor bir kontrat uzatması imzalamıştı.