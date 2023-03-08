Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Warriors ekibinin "tam kadro sağlıklı olduğunda herkesi yenebileceklerine inandıklarını" söyledi.



Warriors, birkaç gün önce Steph Curry'nin parkelere dönmesine ve Oklahoma City Thunder'a karşı geçtiğimiz gece 40 sayı bulmasına rağmen, üst üste ikinci maçını 128-137'lik skorla kaybetti.



Kerr, takımının tam kadro olduğunda herkesi yenebileceğinden emin olduğunu ve Warriors'ın geçen sezon kazandığı şampiyonluğun bunun bir kanıtı olduğunu belirtti:



"Tam kadro olursak herkesi yenebileceğimize inanıyoruz çünkü geçen sene bunu kanıtlamıştık."



Golden State, kadrosunda kişisel sebeplerle bir süredir forma giyemeyen Andrew Wiggins ve iyileşme sürecinde yer alan Gary Payton II'den yoksun bir şekilde sahaya çıkıyor.



Normal sezonun bitimine 16 maç kala Golden Sate, Batı Konferansı'nda 34 galibiyet ve 32 mağlubiyetle 6. sırada yer alıyor.





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