Kerr: "Pasif eylemcilik yapıp sadece para vermek, yeterli değil"

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, ırkçılığa karşı savaşın pasif eylemcilik ve bağışların ötesine geçmesi gerektiğini söyledi.



George Floyd'un Minneapolis'te polis tarafından gözaltında tutulduğunda öldürülmesi üzerine tüm dünya tepkisini gösterdi. Irkçılık dünyanın her yerinde en acil sorun haline geldi ve bazı NBA yıldızları ve figürleri bunun hakkında seslerini duyururken, diğerleri ise bağış yapmak için kendi ceplerinden para ödediler.



Bununla birlikte, Kerr, bu durumun sanal görüşmeler yapmanın veya yüklü bir çek vermenin çok ötesine geçmesi gerektiğine inanıyor:



"Bunun bizim işimiz olduğunu düşünüyorum. Sadece bir basın toplantısı ve bir Zoom görüşmesi yaptıktan sonra, insanların normal işlerine geri dönmemelerinden emin olmamamız gerekiyor. Sanırım David'in (West) daha önce bahsettiği şey de, taban örgütleriyle çalışamsıydı. Bence eğer bir şirketseniz, bu taban örgütleriyle ilişki kurma taahhüdünü üstlerek bunu yapabilirsiniz."



"Sadece,'Alın 5.000 dolarlık bir çek, sizinle gurur duyuyoruz.' dememek lazım. Temel kuruluşlarla ilişki kurmalı, şehir yönetimi ile ilişki kurmalı ve bu çalışmayı sürdürmeliyiz. Tüm kilit durum bu, yapmaya çalışacağım şey de bu. NBA'deki koçlar derneği de bunu yapıyor. Böyle bir şeyin sonrasındaki duyguların ötesinde bile çalışmanın devam edebilmesi için, kalıcı ilişkiler kurmaya çalışıyoruz."



