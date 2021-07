Kerr, Durant'e: "LeBron gibi senin de 'boşver' diyebilmen gerek!"

Golden State Warriors koçu Steve Kerr'ün, eski oyuncusu Kevin Durant ile sahte sosyal medya hesaplarında insanlarla tartışması hakkında konuştuğu iddia edildi.



Brooklyn Nets süperstarıyla ilgili yakın zamanda ortaya çıkan bir haberde, Can't Knock The Hustle kitabının yazarı NBA muhabiri Matt Sullivan, "Le Batard And Friends" podcast'inde, Durant'in Warriors ile geçirdiği sürede karşılaştığı bazı zorluklar hakkında konuştular.



Röportaja göre KD'nin, Kerr ile arasında geçen olay şu şekilde gelişmişti:



"KD Warriors'tayken, Kerr, KD'nin sürekli sahte hesaplarında takılmasından DM'lerini kontrol etmesinden bıktığında, onu bir şeyler içmek için dışarı çıkarmıştı ve kendisine bu konu hakkında şöyle konuşmuştu:



'LeBron James'in en çok hangi özelliğine saygı duyduğumu biliyor musun? Miami'ye gittiğinde kendisi için yaratılan algıdan ve onu eleştirenlerden bıkarak, 's***erler' diyebilmiş ve büyük oyuncu olmaya devam edebilmişti. Michael Jordan ve Kobe Bryant için de bu geçerliydi. Tüm büyük oyuncular için. Hepsi 's***erler' dediklerinde, bir üst seviyeye çıkabilmişlerdi. Yani sen de ne yapman gerektiğini biliyor musun? LeBron'un yaptığı gibi 's***erler' demen gerekiyor o kadar."