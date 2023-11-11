Kerim Alıcı: "Hatay halkının yüzünü güldürebildiysek ne mutlu bize"

Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Hatayspor'da Kerim Alıcı, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kerim Alıcı: 'Hatay halkının yüzünü güldürebildiysek ne mutlu bize'
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11 Kasım 2023 21:56
Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Hatayspor'da Kerim Alıcı, maçın ardından konuştu.

Renat Dadashov yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle Mersin halkına, Hatay halkına, bizi destekleyen tüm taraftarlara teşekkür ederiz. Tüm takım arkadaşlarımız, hocalarımız birlik olduk ve bu galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Maça gelecek olursak, hafta içinde bunu planlamıştık. Hızlı hücumları değerlendirip gol bulmaktı hedefimiz ve bunu başardık. Çok iyi bir mücadele verdi. Herkese çok teşekkür ediyorum. Hatay halkına ve depremden etkilenen tüm şehirlere bir umut olabildiysek, onların yüzünü güldürebildiysek ne mutlu bize."

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