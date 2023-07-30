Kerem Demirbay, Galatasaray için teklifleri reddetti

için geri sayıma geçtiği, hemhem degelen teklifleriortaya çıktı.Hürriyet'in haberine göre;ayrılma kararı alan ve Galatasaray ile anlaştığını, Alman kulübüne de ileten 30 yaşındaki futbolcu bir an önce İstanbul'a gelmek istiyor.2017 yılında Alman Milli Takımı'nı tercih etmesi nedeniyle Kerem Demirbay Süper Ligde yerli statüsünde oynayamayacak. 30 yaşındaki futbolcu, TFF'nin yeni çıkardığı ve her kulübün 1 oyuncu için yararlanma hakkı tanıdığı 'mavi kart' statüsünden faydalanacak. Galatasaray, Kerem'in oynadığı maçlarda 9+2 ile mücadele edebilecek.Bayer Leverkusen'de forma giyen 29 yaşındaki Kerem Demirbay, dört yıl önce Hoffenheim'den Leverkusen'e tam 32 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti. Orta sahada iki yönlü görev yapabilen Demirbay, 29 yaşında ve 1,83 boyunda... Geride bıraktığımız sezonda Leverkusen'le 36 maça çıkan Kerem, 5 gol ve 3 asistle oynadı.