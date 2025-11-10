Kerem Aktürkoğlu siftah yaptı!

Fenerbahçe'nin sezon başında Benfica'dan kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü Kayserispor filelerine göndermeyi başardı.
Sezon başında uzun uğraşlar sonucunda transfer edilen milli futbolcu, 63'te Fred'in attığı güzel pası hiç bekletmeden gelişine vurarak köşeye gönderdi.
Kaleci Onur'u avlayan Kerem, 50'de ise Dorgeles Nene'nin attığı ikinci golde asist yapan isim olmuştu.
