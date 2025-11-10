Kerem Aktürkoğlu siftah yaptı!

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü Kayserispor filelerine gönderdi.

calendar 10 Kasım 2025 09:51
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Kerem Aktürkoğlu siftah yaptı!
Fenerbahçe'nin sezon başında Benfica'dan kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü Kayserispor filelerine göndermeyi başardı.

Sezon başında uzun uğraşlar sonucunda transfer edilen milli futbolcu, 63'te Fred'in attığı güzel pası hiç bekletmeden gelişine vurarak köşeye gönderdi.

Kaleci Onur'u avlayan Kerem, 50'de ise Dorgeles Nene'nin attığı ikinci golde asist yapan isim olmuştu. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
