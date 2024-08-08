Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden transfer açıklaması!

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri William D'Avila, 25 yaşındaki futbolcu ile ilgili çıkan Spartak Moskava iddialarına yanıt verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden transfer açıklaması!
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08 Ağustos 2024 16:06
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri William D'Avilla, 25 yaşındaki oyuncu ile ilgili transfer açıklamasında bulundu.

Menajer D'Avila, Kerem Aktürkoğlu'nun Spartak Moskova ile anlaştığı yönündeki iddalar üzerine açıklama yaptı.

"İDDİALAR DOĞRU DEĞİL, SAÇMALIK"

Sport Express'te yer alan habere göre D'Avila, "Kerem Aktürkoğlu'nun Spartak Moskava ile anlaştığı doğru mu?" sorusuna " "Hayır. Bu iddialar doğru değil, saçmalık." cevabını verdi.



G.SARAY'DA NE YAPTI?

Galatasaray formasıyla 174 resmi maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, bu mücadelelerde 44 gol atıp, 39 asistlik performans sergiledi.  

 
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