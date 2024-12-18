Kenan Yıldız yerine Sandro Tonali

Juventus'ta forma giyen genç futbolcu Kenan Yıldız için flaş bir iddia ortaya atıldı.



Corriere dello Sport gazetesinde yer alan iddialara göre Juventus, devre arasında İtalya Milli Takım oyuncusu Sandro Tonali'yi takıma katmak istiyor. Torino ekibinde Teknik Direktör Thiago Motta, genç orta sahayı takımda görmek istediğini Juventus yönetimine bildirdi.



TONALI TRANSFERİ İÇİN NAKDE İHTİYAÇ VAR



Juventus, Marsilya'nın da ilgilendiği Nicolo Fagioli'yi elden çıkarmak istiyor fakat Tonali transferi için Fagioli'den gelecek para yeterli olmayacak.



Tonali için Newcastle United tarafından istenen rakamın 55 milyon Euro olacağı tahmin edilirken Kenan Yıldız'ın satışı da gündemde.



Yıldız'ın 35-40 milyon civarındaki satışı, Tonali transferi için Juve'ye kaynak sağlayacak.



KENAN İÇİN ÜÇ SEBEP



Juventus için Kenan'ın satılmasında bazı mantıklı noktalar mevcut.



Bunlardan birincisi, Kenan'ın büyük takımların ilgisini çekmesi olarak görülüyor. Bu durum, daha kolay bir satış ve daha yüksek bir bedelle transfer olmasını sağlayabilir.



İkincisi, Bayern Münih'ten bedelsiz transfer edilmesi sonrası ciddi bir kar sağlanacak olması.



Üçüncüsü, Forvet pozisyonlarında forma giyen oyuncuların mevcut performansı ve gelişimi. Conceiçao'nun yıldızlaşması, Nico Gonzalez'in yakın zamanda dönüşü, Weah ve Mbangula'nın güvenilirliği ve Adzic'in yükselişi, Yıldız'ın rolünü takım içinde azaltabilir.



KENAN'IN İSTATİSTİKLERİ



Bu sezon 23 kez Juventus forması giyen Kenan Yıldız, çıktığı maçlarda 4 gol 5 asistlik katkıda bulundu. Genç oyuncunun Juventus ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.