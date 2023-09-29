Kenan Sipahi: 'Hedefimiz ligde ilk 4'e girebilmek'

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da takım kaptanı Kenan Sipahi, bu sezon öncelikli hedeflerinin Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak, ligi de ilk 4'te tamamlamak olduğunu söyledi.



Kenan Sipahi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sezon birlikte oldukları arkadaşlarının yanı sıra aralarına yeni katılanların olduğunu belirtti.



Bazı oyuncuların takıma geç katıldığını aktaran Kenan Sipahi, "Hem oyun düzeni oturtmaya çalışıyoruz hem de form olarak hazırlanmaya çalışıyoruz. Kolay bir hazırlık dönemi geçirdiğimizi söyleyemem yoğunluk, tempo olarak ama tüm takımlar gibi en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız." diye konuştu.



Kenan Sipahi, geçen sezon olduğu gibi hedef açısından adım adım gitmeleri gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Öncelikle Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı, Türkiye'de de ligi ilk 4'te bitirmeyi hedefliyoruz. Yani ligde alabileceğimiz maksimum galibiyet sayısına ulaşmamız gerektiğini düşünüyorum."



A Mili Basketbol Takımı'nın Olimpiyat Elemeleri performansı



A Milli Basketbol Takımı'nın 20 Ağustos'ta İstanbul'da Hırvatistan'a 84-71 yenildiği FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası karşılaşmasına da değinen Sipahi, şöyle konuştu:



"Kendi evimizde biraz baskı hissettik diyebiliriz. Hırvatistan, hazır bir şekilde bize karşı çok daha yüzdeli, çok daha iyi oynadı. Sonuçta kaybettik, bir yandan kolay gibi gözüken aslında zor bir turnuvaydı. Bir yandan oynadığımız maç seviyesi zorlaşmıştı son iki gün. Üzgünüz tabii, gelecek yazın boş olduğunu düşünerek ama şimdi önümüzde şubat ayında bir elememiz var. Ona en iyi şekilde hazırlanacağız."



