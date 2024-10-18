MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kenan Koçak, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendikleri maçta iyi futbol oynamadıklarını ancak önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi.



Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Koçak, Malatya'da yaşanan depremden dolayı geçmiş olsun dilekleriyle sözlerine başladı.



Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü, çalışmaları gereken çok fazla konu olduğunu dile getirerek, "Kamp döneminde bazı testler yaptık. Eksik oluğumuz konular var. Verileri pek memnun edici olmaya yerler vardı ama kamp iyi geçti. Meyvesini alacağız. 3-0 kazandık diye her şeyi tozpembe görecek değiliz. Oynanan futboldan memnunuz dersek yalan olur ama bugün önemli olan galip gelmekti." ifadelerini kullandı.



Taraftarın yönetimi istifaya davet etmesini ve yolların ayrıldığı personelin durumunun sorulması üzerine Koçak, "Bizim bilgimiz dışında yönetim kararı. Bu yönetimle çalışmaktan zevk alıyorum. Benim için değerli kaliteli güvenilir insanlar. Gecelerini gündüze katıyorlar. Ankaragücü için var olan insanlar. Biz de üzülüyoruz 3-0 skora rağmen böyle istifa tepkisinin olmasına. İnşallah, önümüzdeki günlerde birlik beraberliği sağlarız." diye konuştu.







