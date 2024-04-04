Kemen: "Galibiyeti isteyen bizdik"

Başakşehir forması giyen Olivier Kemen, Beşiktaş maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kemen: 'Galibiyeti isteyen bizdik'
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04 Nisan 2024 23:14
Başakşehir'de Olivier Kemen, Beşiktaş ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kemen, "İlk önce topu direkten dönen takım bizdik. Duran toptan gol yedik. Burada hata yapmamamız gerekiyordu. Maça çok kötü başladığımızı düşünmüyorum. Önde götürdüğümüz maçı son dakika golüyle berabere bitirdik. Üzgünüz, önümüze bakıp kalan maçlarda galibiyetlere devam etmemiz lazım." dedi.

İstanbul temsilcisinde Dimitrios Pelkas ise, "Maç erken bir golle başladı. Biz de beraberlik golünü bulmaya çalıştık ama 90. dakikada atabildik. Daha iyi olmamız gerekiyor. Zor bir maçtı, biz elimizden geleni yaptık. Bundan sonrasına bakacağız." şeklinde görüş belirtti.

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