Kemba:, NYK söylentilerini bitirdi: "Hornet'im, uzun süre öyle kalacağım"

Kemba Walker, Charlotte Hornets'tan ayrılıp New York Knicks'e katılacağına dair söylentilere, "Pek sanmıyorum, uzun süre bir Hornet olmayı planlıyorum." şeklinde cevap verdi.
Walker'a, 2019'daki serbest oyuncu döneminde NYK'e gitmesi üzerine çıkan dedikodulara karşı şu yanıtı verdi: "Kendimi New York'ta pek göremiyorum. Ben bir Hornet'im ve uzun bir zaman da öyle kalmayı planlıyorum. Ayrılmayı planlamıyorum. Şu anda bu bana bağlı değil."
Kemba geçtiğimiz sezon 22.1 sayı, 5.6 asist ve 3.1 ribaund ortalamaları yakalamıştı.