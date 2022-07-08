Kazımcan Karataş: 'Mayıslar bizim olacak'

Galatasaray'da yeni transfer Kazımcan Karataş, Avusturya kampında yapılan idman öncesi konuştu.



Kazımcan yaptığı açıklamada, "Şanlı formamızla sahaya çıkmak için heyecanlanıyorum. Heyecanlıyım ama burada olduğum için ayrıca mutluyum. Umarım hem benim için hem de Galatasaray için güzel başarılara imza atarım." dedi.



Oynadığı mevkii ile ilgili de açıklamalarda bulunan genç oyuncu, "İlk günden beri sıcak kanlı ve neşeli ortamı bana hissettirdiler. Bu ortamda bulunduğum için mutluyum. Geçen sezon sol bekte oynadım. Okan hocam ile henüz konuşmadık bu konu hakkında. Hocam beni nerede oynatırsa orada oynarım. Ama kendimi sol bekte daha iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.



Milli takımda oynamak istediğini söyleyen genç yetenek, "6 yaşında Altay'da başladım futbola. Kendimi bir anda A Takım'da buldum. Geçen sezon iyi bir performans gösterdim ve şu anda buradayım. Tabii ki her basamağı sıra sıra çıkmak lazım. Şu anda U16 U17 ve Ümit Milli Takım'da forma şansı buldum. Şimdi de A Milli Takıma çağrılarak şans bulmak istiyorum." şeklinde konuştu.



Taraftarların kendilerini her daim desteklemelerini isteyen Kazımcan Karataş şu ifadeleri kullandı:



"İlk maçtan sona maça kadar bizi desteklesinler. Onların bize güvenini sahada yansıtarak elimizden geleni yapacağız. Sol bekte Galatasaray'a faydalı olacağımı düşünüyorum. Saha içinde kendimi özgür ve güvende hissediyorum. Önümdeki oyuncular iyi olduğu sürece daha iyi bir maç çıkarıyorum. 88 numaranın benim için bir önemi yok ama güzel bulduğum bir numara. Bu sezon bunu giyeceğim, umarım hayırlısı olur."



Son olarak Okan Buruk'a da değinen Kazımcan Karataş, "Okan hoca takip ettiğim bir hocaydı. Türk futbolunun önemli bir ismi. Onunla çalıştığım için mutluyum. Görüştüğümüz zamanda da sıcak kanlılığını hissettirdi. Umarım uzun yıllar bu formaya hizmet ederim. Taraftarlarımız bize inanıp güvensinler. Biz sahada onlar için savaşacağız onlar da tribünde bizim için savaşsınlar. Umarım mayıslar bizim olur." diyerek sözlerini noktaladı.





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