Kazım Kazım: 'Türk olmaktan gurur duyuyorum'

Türk olmaktan ve Ay Yıldızlı bayrağımdan her zaman gurur duydum ve duymaya da devam edeceğim.. 👊🏾👊🏾 https://t.co/JrFYgLholK



— Colin Kazim-Richards (@ColinKazim) February 28, 2021

İngiltere Championship ekiplerinden Derby County'de forma giyen Kazım Kazım, ülke futbolunda artan ırkçılık sorununun son mağduru oldu.Derby County Kulübünden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Türk oyuncunun sosyal medya platformlarında mesajlar yoluyla ırkçı saldırıya uğradığı belirtildi.Irkçılıkla mücadelede Kazım Kazım'a destek olmaya devam edileceği vurgulanan açıklamada, "Y" ifadeleri kullanıldı.Son dönemde attığı gollerle takımının başarısında önemli pay sahibi olan Kazım Kazım da bu konuda verdiği destek için kulübüne teşekkür etti.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kazım Kazım "Türk olmaktan ve Ay Yıldızlı bayrağımdan her zaman gurur duydum ve duymaya da devam edeceğim." dedi.İngiltere futbolunda Manchester United'da forma giyen Anthony Martial ve Axel Tuanzebe'nin yanı sıra Chelseali Antonio Rudiger ve Reece James gibi birçok futbolcu, son dönemde sosyal medyada ırkçı saldırılara maruz kalmıştı.