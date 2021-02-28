Kazım Kazım: "Türk olmaktan gurur duyuyorum"

Derby Countyli futbolcu Kazım Kazım, sosyal medyada ırkçı saldırıya maruz kaldı.

Haber; AA, Fotoğraf; dcfc.co.uk
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Kazım Kazım: 'Türk olmaktan gurur duyuyorum'
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28 Şubat 2021 15:26
İngiltere Championship ekiplerinden Derby County'de forma giyen Kazım Kazım, ülke futbolunda artan ırkçılık sorununun son mağduru oldu.

Derby County Kulübünden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Türk oyuncunun sosyal medya platformlarında mesajlar yoluyla ırkçı saldırıya uğradığı belirtildi.

Irkçılıkla mücadelede Kazım Kazım'a destek olmaya devam edileceği vurgulanan açıklamada, "Yaşananlardan tiksinti duyuyoruz. Sporda veya toplum içinde ırkçılığa yer yoktur. Derby County, ayrımcılık ve ön yargılı hareketlere yönelik sıfır tolerans politikası yürütmektedir. Irkçılık içerikli mesajlar, yaptırımların uygulanması amacıyla ilgili makamlara gönderildi. Sosyal medyada ırkçılık, ne yazık ki her geçen gün yayılmaya devam ediyor. Bireyler, hesaplarının ardına kolayca saklanabiliyor. Bu durum, böyle gitmemeli. Her zaman yanındayız Kazım." ifadeleri kullanıldı.

Son dönemde attığı gollerle takımının başarısında önemli pay sahibi olan Kazım Kazım da bu konuda verdiği destek için kulübüne teşekkür etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kazım Kazım "Türk olmaktan ve Ay Yıldızlı bayrağımdan her zaman gurur duydum ve duymaya da devam edeceğim." dedi.

İngiltere futbolunda Manchester United'da forma giyen Anthony Martial ve Axel Tuanzebe'nin yanı sıra Chelseali Antonio Rudiger ve Reece James gibi birçok futbolcu, son dönemde sosyal medyada ırkçı saldırılara maruz kalmıştı.

 



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