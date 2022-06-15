Kayserispor yeni hocasını buldu: Çağdaş Atan

Hikmet Karaman'la yollarını ayırdıktan sonra prensipte anlaştığı Ömer Erdoğan'la imzadan dönen Kayserispor'un, teknik direktörlük koltuğu için Çağdaş Atan ile prensipte anlaştığı öğrenildi.



Kayserispor'a yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre, İstanbul'da bulunan Başkan Berna Gözbaşı, Çağdaş Atan ile görüşerek her konuda anlaşmaya vardı.



Bazı sorunları gidermeye çalışan Başkan Gözbaşı'nın Teknik direktörlük için anlaşmaya vardığı Çağdaş Atan'ın önümüzdeki günlerde Kayseri'ye gelerek sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.



Haber: Faruk Aydemir





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