Kayserispor iki oyuncusu ile sözleşme uzattı!

Kayserispor, Ramazan Civelek ve Gökhan Sazdağı'ın sözleşmelerini uzattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kayserispor iki oyuncusu ile sözleşme uzattı!
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08 Kasım 2022 20:33
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'da sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek olan Ramazan Civelek ve Gökhan Sazdağı'ın sözleşmeleri 2'şer yıl uzatıldı.

Kayserispor, 2020-21 sezonu devre arası transfer döneminde Fatih Karagümrük'ten kadrosuna kattığı Ramazan Civelek ve 2020-21 sezonu öncesinde kadroya dahil edilen Gökhan Sazdağı'nın sözleşmelerini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbol takım futbolcularımızdan Ramazan Civelek ile 2024-2025 sezonu dahil olmak sözleşmesi 2 yıllığına uzatılmıştır. Sözleşmenin hem futbolcumuza hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Profesyonel futbol takım futbolcularımızdan Gökhan Sazdağı ile 2024-2025 sezonu dahil olmak üzere sözleşmesi 2 yıllığına uzatılmıştır. Sözleşmenin hem futbolcumuza hemde kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz."


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