Kayserispor'dan huzurevine ziyaret

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor'un teknik ekibi ve futbolcular, Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi'ni ziyaret etti.



Kulübün açıklamasına göre ziyarette sportif direktör Muhammed Türkmen, teknik direktör Sergej Jakirovic ve bazı futbolcular yer aldı.



Kayserisporlu oyuncular ve teknik ekip, huzurevi sakinlerine güller verdi ve futbolcuların imzaladığı Kayserispor forması hediye etti.



Sarı-kırmızlılar, huzurevi sakinleriyle sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.







