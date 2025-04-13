Kayserispor'da iki isim Fenerbahçe maçında yok!

Kayserispor'da cezalı duruma düşen Mehdi Bourabia ve Kartal Kayra Yılmaz, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kayserispor'da iki isim Fenerbahçe maçında yok!
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13 Nisan 2025 16:57
Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşan Kayserispor'da iki futbolcu cezalı duruma düştü.

Kayserispor'da Mehdi Bourabia ve Kartal Kayra Yılmaz, gördükleri sarı kartların ardından cezalı duruma düştü. İki futbolcu, gelecek hafta forma giyemeyecek.

Kayserispor, ligin gelecek haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bourabia ve Kartal Kayra, bu maçta oynayamayacak.

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