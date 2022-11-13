Kayserispor'da Bertolacci krizi!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'da İtalyan oyuncu Andrea Bertolacci krizi yaşanıyor. Son haftalarda kadroya alınmayan Bertolacci'nin Kayserispor'dan ayrılması bekleniyor.



Forma giydiği 6 maçta 3 kez ilk 11 de yer alan İtalyan orta saha oyuncusu Bertolacci, 3 kez de sonradan oyuna dahil olarak toplamda 221 dakika sahada kaldı. 1 gol katkısı bulunan Bertolacci'nin büyük paralar verilerek Kayserispor'a transfer edilmesi borç üstüne borç yapılmasına neden oldu.



Forma şansı verilmese dahi, parasını alan ve Kayserispor'a büyük yük getiren Bertolacci'nin bu durumu büyük üzüntüye neden oldu.



Tarihinde görmediği gelir akışını kasasına koyan ama ödemelerin zamanında yapılmaması nedeniyle transfer yasağı alan Kayserispor'un borç yükünün ise tehlikeli boyutlara ulaştığı öğrenildi.



Haber: Faruk Aydemir





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