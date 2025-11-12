Kayserispor'a 3 sezonluk transfer yasağı!

Kayserispor, Otabek Shukurov'un transferinde yaşanan ödeme eksikliği nedeniyle 3 sezonluk transfer yasağı aldı, ancak kulüp başkanı durumun geçici olduğunu belirtti.

calendar 12 Kasım 2025 22:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Kayserispor'a 3 sezonluk transfer yasağı!
Kayserispor, 2023-2024 sezonunda kadrosunda yer alan Özbek futbolcu Otabek Shukurov nedeniyle 3 sezonluk transfer yasağı ile karşı karşıya kaldı.

Yasağın, Shukurov'un eski kulübüne yapılmayan 70 bin Euro'luk ödeme nedeniyle geldiği öğrenildi.

2023 yılında Fatih Karagümrük'ten transfer edilen Shukurov, Kayserispor formasıyla 12 maçta görev yapmış, ardından Suudi Arabistan ekibi Al Fayha'ya transfer olmuştu.

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Transfer yasağı var ama kalıcı bir durum değil. Hallederiz." ifadelerini kullandı.

Haber: FARUK AYDEMİR

