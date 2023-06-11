Kayseri Basketbol, Claudia Cuic'i kadrosuna kattı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Kayseri Basketbol, Romanyalı Claudia Cuic'i transfer ederek 2023–2024 sezonu öncesi ilk yabancı transferini gerçekleştirdi.



Geçen sezon kümede kalmayı son hafta garantileyen Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Kayseri Basketbol, yeni sezon öncesi transferlerini sürdürüyor.



İç transferde Feray Dalkılıç ve Sevgi Tonguç ile sözleşme yenileyen Kayseri ekibi yerli oyunculardan Ayşegül Günay Aladağ, Nazlı Bircan Gökdemir, Fatmanur Karakaya, Merve Arı, Damla Gezgin'i transfer ettiğini duyurmuştu.



Sarı kırmızılılar bugün de dış transferde Romanyalı Claudia Cuic'i kadrosuna kattığını duyurdu. 1.82 boyundaki uzun forvet son olarak Bursa Uludağ Basketbol'da forma giymişti.





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