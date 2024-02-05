Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışları, Erzurum'da başladı

Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışları, 19 ilden 294 sporcunun katılımıyla Erzurum'da başladı.



Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Kandilli Kayak Merkezi'nde düzenlenen yarışlar, iki gün sürecek.



Türkiye Kayak Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Elkamer Darel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışlarda başarılı olacak sporcuların milli takıma seçileceğini belirterek, "Yarışlarda uluslararası arenada ülkemizi temsil edecek başarılı sporcular çıkacak. Bütün önlemler alındı. Organizasyona yoğun katılım var. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle organizasyonumuz başladı." dedi.



Darel, kayaklı koşuda ikinci etabın farklı şehirlerde düzenleneceğini anlatarak, "Birinci ve ikinci etap yarışlar tamamlandıktan sonra Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası olacak. Sezon için ulusal yarışlarımız oluyor. Genellikle kış turizmi ve sporlarıyla ön planda olan Erzurum'da bu yarışların düzenlenmesi güzel. 2-12 Mart'ta Erzurum'da İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları düzenlenecek. Kandilli Kayak Merkezi'nde düzenlenecek olimpiyatlarda hem biatlon hem de kayaklı koşu branşlarında yarışlar gerçekleştirilecek." diye konuştu.



