Kawhi, San Antonio Spurs'e teşekkür etti!

İLGİLİ VİDEO

Kawhi Leonard, Toronto Raptors'a takas edildikten sonra ilk kez konuyla ilgili bir açıklamada bulundu ve San Antonio şehri ile Spurs taraftarına teşekkür ettiği bir bildiri yayınladı.Kawhi'ın yazdıkları şu şekildeydi:"San Antonio,Son birkaç haftadır doğru şeyleri söylemek için çok düşündüm, ve sonunda şu iki basit kelimeyi söylemek istedim: "TEŞEKKÜR EDERİM!"Ailem ve ben tüm Spurs organizasyonuna ve San Antonio'daki taraftarlara TEŞEKKÜR EDERİM demek isteriz.NBA'deki yedi yılımda birlikte oynadığım tüm takım arkadaşlarıma TEŞEKKÜR EDERİM.TEŞEKKÜR EDERİM Pop, rehberliğin altında geliştiğim için her zaman minnettar olacağım.Taraftarlara TEŞEKKÜR EDERİM! San Antonio'da tanık olduğumdan daha tutkulu ve azimli başka bir taraftar kitlesi yok!Tüm iniş ve çıkışlarımızda - Çıkışların daha fazla olmasından ötürü memnunum! - Birlikte başardığımız ve paylaştığımız şeyleri hiç unutmayacağım.Kariyerimde bir sonraki bölümü dört gözle beklerken, San Antonio şehrini ve insanlarını hiç unutmayacağım!TEŞEKKÜR EDERİM!- Kawhi Leonard"Kawhi, geçtiğimiz haftalarda DeMar DeRozan karşılığında Toronto Raptors'ın yolunu tutmuştu.