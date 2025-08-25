Kasımpaşa, forvet hattına takviye yapmak için Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'ın oyuncusu Mergim Berisha için resmi teklif yaptı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre lacivert-beyazlı yönetim, 27 yaşındaki Alman forvetin transferini kısa süre içinde sonuçlandırmak istiyor.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonu Hoffenheim'da geçiren Berisha, Bundesliga'da çıktığı 17 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Kasımpaşa'dan Berisha hamlesi!
Kasımpaşa, Hoffenheim'da forma giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mergim Berisha için teklif yaptı.
Kasımpaşa, forvet hattına takviye yapmak için Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'ın oyuncusu Mergim Berisha için resmi teklif yaptı.
