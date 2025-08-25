Kasımpaşa'dan Berisha hamlesi!

Kasımpaşa, forvet hattına takviye yapmak için Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'ın oyuncusu Mergim Berisha için resmi teklif yaptı.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre lacivert-beyazlı yönetim, 27 yaşındaki Alman forvetin transferini kısa süre içinde sonuçlandırmak istiyor.



PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezonu Hoffenheim'da geçiren Berisha, Bundesliga'da çıktığı 17 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.



