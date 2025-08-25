25 Ağustos
Kasımpaşa'dan Berisha hamlesi!

Kasımpaşa, Hoffenheim'da forma giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mergim Berisha için teklif yaptı.

Kasımpaşa'dan Berisha hamlesi!
Kasımpaşa, forvet hattına takviye yapmak için Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'ın oyuncusu Mergim Berisha için resmi teklif yaptı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre lacivert-beyazlı yönetim, 27 yaşındaki Alman forvetin transferini kısa süre içinde sonuçlandırmak istiyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Hoffenheim'da geçiren Berisha, Bundesliga'da çıktığı 17 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.