'Kasımpaşa bundan sonra iyi sonuç olacak'

Süper Lig'in 7. haftasında Ümraniyespor'u 2-1'lik skorla geçen Kasımpaşa'da teknik sorumlu Necati Erkmen, lacivert-beyazlı takımın iyi futbolu ve aldığı sonuçlarla taraftarını mutlu edeceğini söyledi.



Her hafta üzerine koyarak gittiklerini belirten Erkmen, "Bugün de o günlerden birisiydi. Saat 17.00'de oynanan sıcak atmosferde, futbolcuları verdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum. Her iki yarıda attığımız gollerle 2-0 üstünlük kurduk. Maçın son anlarında yediğimiz bir gol var. Milli arada daha iyi çalışıp üzerine koyarak gideceğiz. Kasımpaşa, bundan sonra iyi futboluyla beraber iyi sonuçlarıyla taraftarlarını mutlu edecektir." ifadelerini kullandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ