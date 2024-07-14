Karşıyaka'da Sefa Narin ısrarı

TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka, son olarak Esenler Erokspor forması giyen orta saha Sefa Narin için çalışmalarını hızlandırdı.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Karşıyaka'da Sefa Narin ısrarı
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14 Temmuz 2024 16:14
Son güncelleme 14 Temmuz 2024 16:15
 TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta hedefini şampiyonluk olarak belirleyen ve transfer çalışmalarını sürdüren Karşıyaka, son olarak Esenler Erokspor forması giyen orta saha Sefa Narin için çalışmalarını hızlandırdı.

Erokspor'la 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşayan ve birçok talibi bulunan 30 yaşındaki futbolcunun henüz net kararını vermediği kaydedildi. Karşıyakalı kurmayların ise Sefa transferinde ısrarcı olduğu vurgulandı. Kocaelispor altyapısından yetişen ve bu kulüpte profesyonel olan deneyimli futbolcu, Serik Belediyespor, Bayburt Özel İdare, 24Erzincanspor ve Erokspor formalarını terletti.
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