25 Kasım
Galatasaray-Union St.Gilloise
20:45
25 Kasım
Ajax-Benfica
20:45
25 Kasım
Chelsea-Barcelona
23:00
25 Kasım
B. Dortmund-Villarreal
23:00
25 Kasım
M.City-Leverkusen
23:00
25 Kasım
Bodo/Glimt-Juventus
23:00
25 Kasım
Slavia Prag-Athletic Bilbao
23:00
25 Kasım
SSC Napoli-Qarabag FK
23:00
25 Kasım
Marsilya-Newcastle
23:00
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Karşıyaka'da Mala'yı ikna çabaları

Basketbol Süper Ligi'nde kötü gidişat yaşayan Karşıyaka, istifa eden genel menajer Nihat Mala'yı göreve devam etmeye ikna etmeye çalışırken kadroyu güçlendirmek için yeni transfer arayışlarını sürdürüyor.

calendar 25 Kasım 2025 14:40
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon kurduğu kadroyla 9 maçta 1 galibiyet alabilen, üst üste 7 yenilgiyle düşme hattında çakılı kalıp camiasını korkutan Karşıyaka'da Başkan Aygün Cicibaş ve camiadan eski yöneticiler önceki hafta istifa eden genel menajer Nihat Mala'yı kalmaya ikna etmeye çalışıyor.

Türk basketbolunun 52 yıldır küme düşmeyen köklü kulübü Kaf-Kaf, kötü gidişe son vermeye çalışırken yönetim kritik dönemeçte Nihat Mala'nın yuvadan ayrılmaması için seferberlik ilan etti.

Başkan Cicibaş'ın Mala'yla sürekli temas halinde olduğu öğrenildi. Karşıyaka'da altyapıdan çıkıp 1987'de şampiyonluk yaşayan kadroda yer alan Nihat Mala geçen sezon 12 yıl sonra tekrar genel menajerliğe dönmüştü. Mala, sponsor kriziyle dağılan takımı yeniden oluşturup kümede tutmak için büyük çaba harcamıştı. Transfere de yönelen Karşıyaka'nın geçen hafta sözleşmesi feshedilen Chiozza'nın yerine yabancı bir guardla anlaşma aşamasında olduğu öğrenildi. Yeşil-kırmızılılar bazı yerli oyuncuların yerine de takviye arayışında.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
