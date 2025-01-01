Karşıyaka'da Jefferson da gitti

Basketbol Süper Ligi'nde kulübe FIBA kanalıyla ihtar çeken yabancı oyuncuların maaşlarını camianın önemli isimlerinin desteğiyle yatırıp takımın dağılmasını önleyen Karşıyaka'da Jerry Boutsiele'den sonra Damien Jefferson da ayrıldı.



Geçen hafta ihtar çektikten sonra Anadolu Efes deplasmanına gitmeyen Boutsiele, Adriyatik Ligi'nde de mücadele eden Dubai BC'ye imza atarken, 27 yaşındaki forvet Jefferson ise maaş ödemesi ihtar süresinin son günü yapılmasına rağmen sözleşmesini tek taraflı feshetti.



ABD'YE DÖNMEK İSTİYOR



Jefferson'un Avrupa'da bir daha forma giymeme kararı alıp ülkesi ABD'de oynamak istediği ve yaşanan maaş gecikmeleri nedeniyle psikolojik olarak etkilenip ayrılmayı seçtiği öğrenildi.



Karşıyaka, oyuncunun sözleşmesini feshetmesinin ardından FIBA'ya başvuracak. Kadrosunda McCollum, Russell, McDermott ve Webb olmak üzere 4 yabancısı kalan yeşil-kırmızılılar pazar günü iç sahada lider Fenerbahçe Beko'yla oynanacak maça kadar yerli oyunculara da maaş ödemesi yapmaya çalışıyor.



