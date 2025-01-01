Karşıyaka'da Jefferson da gitti

FIBA kanalıyla ihtar çeken oyuncuların maaşlarını yatırıp takımın dağılmasını önleyen Karşıyaka'da Jerry Boutsiele'den sonra Damien Jefferson da ayrıldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Imago
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Karşıyaka'da Jefferson da gitti
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01 Ocak 2025 14:07
Basketbol Süper Ligi'nde kulübe FIBA kanalıyla ihtar çeken yabancı oyuncuların maaşlarını camianın önemli isimlerinin desteğiyle yatırıp takımın dağılmasını önleyen Karşıyaka'da Jerry Boutsiele'den sonra Damien Jefferson da ayrıldı.

Geçen hafta ihtar çektikten sonra Anadolu Efes deplasmanına gitmeyen Boutsiele, Adriyatik Ligi'nde de mücadele eden Dubai BC'ye imza atarken, 27 yaşındaki forvet Jefferson ise maaş ödemesi ihtar süresinin son günü yapılmasına rağmen sözleşmesini tek taraflı feshetti.

ABD'YE DÖNMEK İSTİYOR

Jefferson'un Avrupa'da bir daha forma giymeme kararı alıp ülkesi ABD'de oynamak istediği ve yaşanan maaş gecikmeleri nedeniyle psikolojik olarak etkilenip ayrılmayı seçtiği öğrenildi.

Karşıyaka, oyuncunun sözleşmesini feshetmesinin ardından FIBA'ya başvuracak. Kadrosunda McCollum, Russell, McDermott ve Webb olmak üzere 4 yabancısı kalan yeşil-kırmızılılar pazar günü iç sahada lider Fenerbahçe Beko'yla oynanacak maça kadar yerli oyunculara da maaş ödemesi yapmaya çalışıyor.

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