Kadınlarda final serisi devam ediyor!

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Mersin, final serisinin ikinci maçında karşı karşıya gelecek.

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Kadınlarda final serisi devam ediyor!
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07 Nisan 2024 11:44
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde final serisi heyecanı devam ediyor.

Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Mersin, bugün (pazar) serinin ikinci maçında karşı karşıya gelecek.

Metro Enerji Salonu'nda oynanacak mücadele saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşmayı TRT Spor Yıldız yayınlayacak.

Fenerbahçe, rakibi karşısında ilk maçı 99-76 kazanmıştı.

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