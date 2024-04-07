Kadınlarda final serisi devam ediyor!

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde final serisi heyecanı devam ediyor.
Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Mersin, bugün (pazar) serinin ikinci maçında karşı karşıya gelecek.
Metro Enerji Salonu'nda oynanacak mücadele saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşmayı TRT Spor Yıldız yayınlayacak.
Fenerbahçe, rakibi karşısında ilk maçı 99-76 kazanmıştı.
Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Mersin, bugün (pazar) serinin ikinci maçında karşı karşıya gelecek.
Metro Enerji Salonu'nda oynanacak mücadele saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşmayı TRT Spor Yıldız yayınlayacak.
Fenerbahçe, rakibi karşısında ilk maçı 99-76 kazanmıştı.
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