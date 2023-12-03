Kadınlar Voleybol Ligi'nde derbi zamanı

Vodafone Sultanlar Ligi 11. hafta maçında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kadınlar Voleybol Ligi'nde derbi zamanı
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03 Aralık 2023 01:15
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, 2023-24 sezonu Vodafone Sultanlar Ligi 11. hafta maçında Beşiktaş Ayos'un konuğu olacak.

Beşiktaş Ayos - Galatasaray Daikin mücadelesi, 3 Aralık 2023 Pazar günü (bugün) Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak. Karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Galatasaray Daikin, geçtiğimiz hafta konuk ettiği Karayolları ekibini 3-1 mağlup ederken, Beşiktaş Ayos ise Çukurova Belediye'ye 3-0 yenildi. Her iki takımın da ligde 10 puanı bulunuyor.

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