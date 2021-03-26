Kadınlar EuroLeague Final Four İstanbul'da

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 16-18 Nisan'da oynanacak Dörtlü Final karşılaşmalarına İstanbul ev sahipliği yapacak.



FIBA'dan yapılan açıklamada, Fenerbahçe Öznur Kablo'nun da yer alacağı Dörtlü Final'in Volkswagen Arena'da oynanacağı belirtildi.



Sarı-lacivertl ekip, 16 Nisan Cuma günü yarı finalde Rusya'nın UMMC Ekaterinburg takımı ile karşılaşacak. İspanyol ekibi Perfumerias Avenida ise aynı gün Macaristan temsilcisi Sopron Basket ile mücadelede edecek.



18 Nisan Pazar günü ise önce üçüncülük, ardından final maçı oynanacak.



Dörtlü Final, 2016 yılında da İstanbul'da düzenlenmiş ve UMMC Ekaterinburg şampiyonluğa ulaşmıştı.







