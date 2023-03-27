Kadınlar Avrupa Ligi'nde Final Four Çekya'da

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Final Four Çekya'da gerçekleştirilecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Kadınlar Avrupa Ligi'nde Final Four Çekya'da
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Mart 2023 22:32
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final etabına, Çekya ev sahipliği yapacak.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, Türk takımları ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ve Fenerbahçe Alagöz Holding'in de mücadele edeceği Dörtlü Final karşılaşmaları, 14-16 Nisan tarihlerinde başkent Prag'daki Kralovka Arena'da oynanacak.

Yarı final müsabakalarında, Fenerbahçe Alagöz Holding ile Beretta Famila Schio, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile ZVVZ USK Prag, 14 Nisan Cuma günü karşılaşacak. Final ve üçüncülük maçları ise 16 Nisan Pazar günü oynanacak.

Etkinliğe ev sahipliği yapacak ZVVZ USK Prag, turnuvayı 2015 yılında müzesine götürmüştü. Geçen sezon finalde kaybeden sarı-lacivertliler ise üst üste üçüncü kez Dörtlü Final'de mücadele edecek. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ve İtalya ekibi Beretta Famila Schio ise bu etapta ilk kez yer alacak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery