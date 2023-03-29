Kadın basketbolda normal sezon tamamlanıyor

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 26. ve son haftasındaki maçlar 30 Mart Perşembe günü yapılacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, saat 17.00'de başlayacak 26. hafta maçlarının programı şöyle:
BOTAŞ-Rize Belediyespor (Ankara)
Fenerbahçe Alagöz Holding-OGM Ormanspor (Metro Enerji)
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Antalya Toroslar Basketbol (Servet Tazegül)
Nesibe Aydın-Galatasaray Çağdaş Faktoring (TOBB ETÜ)
Melikgazi Kayseri Basketbol-Çankaya Üniversitesi (Kadir Has Kongre Merkezi)
Bursa Uludağ Basketbol-Beşiktaş (Naim Süleymanoğlu)
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, saat 17.00'de başlayacak 26. hafta maçlarının programı şöyle:
BOTAŞ-Rize Belediyespor (Ankara)
Fenerbahçe Alagöz Holding-OGM Ormanspor (Metro Enerji)
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Antalya Toroslar Basketbol (Servet Tazegül)
Nesibe Aydın-Galatasaray Çağdaş Faktoring (TOBB ETÜ)
Melikgazi Kayseri Basketbol-Çankaya Üniversitesi (Kadir Has Kongre Merkezi)
Bursa Uludağ Basketbol-Beşiktaş (Naim Süleymanoğlu)
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