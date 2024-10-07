Kadın basketbolda Avrupa'dan 8 kupa!

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Kadın basketbolunun ilk kupası Galatasaray'dan



Türkiye'ye kadın basketbolunda ilk Avrupa kupasını Galatasaray getirdi.



Sarı-Kırmızılılar, 2009 yılında İtalya'nın Cras Basket Taranto ekibi karşısında kupaya uzandı. İlk maçı deplasmanda 67-55 kaybeden Galatasaray, rövanşta İstanbul'da rakibini 82-61'lik skorla mağlup ederek FIBA Avrupa Kupası şampiyonluğuna ulaştı.



Galatasaray, Kupa 2'yi kazandıktan 5 yıl sonra da FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyon oldu. 2014'te Fenerbahçe'yle oynadığı finali 69-58 kazanan sarı-kırmızılılar, Türkiye'ye ikinci Avrupa kupasını getirdi.



FIBA Avrupa Kupası üst üste 2017'de Yakın Doğu Üniversitesi, 2018'de de Galatasaray ile Türkiye'ye geldi.



Son 4 kupa Fenerbahçe'den



Türk kadın basketbolunun son 4 Avrupa kupasını Fenerbahçe kazandı.



Sarı-lacivertli takım 2022-2023 sezonunda bir başka Türk ekibi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ile FIBA Avrupa Ligi finalinde karşılaşmış ve 99-60 kazanarak ilk kez kupanın sahibi olmuştu.



Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda ise Villeneuve d'Ascq LM'yi 106-73 yenerek üst üste ikinci kez Kupa 1'i müzesine götürdü.



Sarı-lacivertli ekip 2023 ve 2024 FIBA Kadınlar Süper Kupa'da da kazanan taraf oldu.





Türk takımları, 2024-2025 sezonunda, kadın basketbolunun kulüpler düzeyinde Avrupa'daki 1 numaralı organizasyonu FIBA Avrupa Ligi'nde ve 2 numaralı turnuvası FIBA Avrupa Kupası'nda dördüncü kez kupaları Türkiye'ye getirmenin mücadelesini verecek.Anadolu Ajansının kadın basketbolunda bu hafta başlayacak Avrupa kupaları mücadelesine ilişkin hazırladığı dosya haberin bu bölümünde, Türk takımlarının geçmişteki başarılarına yer verildi.FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ÇBK Mersin B Grubu'nda Fenerbahçe Opet C Grubu'nda; FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda ise Bodrum Basketbol E Grubu'nda, Galatasaray Çağdaş Faktoring J Grubu'nda ve Beşiktaş K Grubu'nda mücadele verecek.Kadın basketbolunda Türk takımlarından Avrupa'da Fenerbahçe 4, Galatasaray 3 ve Yakın Doğu Üniversitesi 1 kez kupaya ulaştı.