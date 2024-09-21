Kadıköy'de penaltı kararı

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde Fred'in yerde kalmasının ardından penaltı kazandı. Dzeko, penaltıyı gole çevirdi.

Haber; Sporx.com
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Kadıköy'de penaltı kararı
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21 Eylül 2024 21:29
Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde penaltı kazandı.

Fred ceza sahası içinde topu ortaya çevirdikten sonra Abdülkerim Bardakcı'nın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, tereddütsüz bir şekilde penaltı noktasını gösterdi.

Penaltı kararının ardından Abdülkerim Bardakcı sarı kart gördü.

Edin Dzeko, penaltı vuruşunu gole çevirmeyi başardı.

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