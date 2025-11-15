Kaan Ayhan sakatlandı!

Türkiye, Dünya Kupası Elemeleri grup maçında Bulgaristan ile karşı karşıya geldi.
Maçın 81. dakikasında, mücadele 1-0 lehimize devam ederken Kaan Ayhan bir sakatlık geçirdi.
Tecrübeli oyuncu, oyuna devam edemedi ve yerini Atakan Karazor'a bıraktı.
Kaan Ayhan'ın oyundan çıkarken sinirlerine hakim olamadığı görüldü.
