15 Kasım
Kazakistan-Belçika
1-1
15 Kasım
Gürcistan-İspanya
0-4
15 Kasım
Türkiye-Bulgaristan
2-0
15 Kasım
Güney Kıbrıs-Avusturya
0-2
15 Kasım
Linheştayn-Galler
0-1
15 Kasım
Slovenya-Kosova
0-129'
15 Kasım
İsviçre-İsveç
1-026'
15 Kasım
Yunanistan-İskoçya
1-029'
15 Kasım
Danimarka-Beyaz Rusya
1-025'
15 Kasım
Bosna Hersek-Romanya
0-129'

Kaan Ayhan sakatlandı!

A Milli Futbol Takımı'nda Kaan Ayhan, Bulgaristan maçında sakatlanarak oyundan çıktı.

Kaan Ayhan sakatlandı!
Türkiye, Dünya Kupası Elemeleri grup maçında Bulgaristan ile karşı karşıya geldi.

Maçın 81. dakikasında, mücadele 1-0 lehimize devam ederken Kaan Ayhan bir sakatlık geçirdi.

Tecrübeli oyuncu, oyuna devam edemedi ve yerini Atakan Karazor'a bıraktı.

Kaan Ayhan'ın oyundan çıkarken sinirlerine hakim olamadığı görüldü.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
