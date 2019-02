Juventus dünyaya 'TRANSFER DERSİ' verdi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, son yıllarda bonservis ödemeden renklerine bağladığı yıldız futbolcularla dikkat çekiyor.Dünyanın en önemli liglerinden biri olan Serie A'da son 7 yılda şampiyonluğu kimseye bırakmayan siyah-beyazlılar, İngiliz temsilcisi Arsenal'da forma giyen Aaron Ramsey'i bonservis ödemeden 1 Temmuzdan itibaren 4 yıllığına kadrosuna kattı.28 yaşındaki orta saha oyuncusuna haftalık 457 bin avro ödeyeceği basına yansıyan Juventus, son 10 yılda bonservis vermeden her mevkide çok sayıda yıldız futbolcuyu transfer ederek milyonlarca avronun kulüp kasasında kalmasını sağladı.Napoli'nin altyapısından yetişen Fabio Cannavaro, Juventus'a ilk transferinde 10 milyon avroya mal olurken, ikinci gelişinde ise transferi bonservissiz gerçekleşti.2004 yılında Inter'den 10 milyon avro bonservisle Juventus'a giden "Berlin Duvarı" lakaplı Cannavaro, siyah-beyazlı ekibin küme düşürülmesinin ardından 2006 yılında Real Madrid'e gitti. İspanyol ekibinde 3 yıl forma giyen deneyimli savunma oyuncusu, 2009 yılında bonservissiz eski kulübüne geri döndü.Juventus'taki ilk iki sezonunda 94 maça çıkan ve 7 gol atan Cannavaro, 2009-10 sezonunda 33 maçta şans buldu. İtalyan futbolcu 2010 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al-Ahli takımına giderek kariyerinin son transferini gerçekleştirdi.Milan'ın 10 sezon formasını giydikten sonra 2011 yılında Juventus'a bonservissiz transfer olan orta saha oyuncusu Andrea Pirlo, siyah-beyazlıların bedelsiz kadrosuna kattığı yıldız futbolculardan bir diğeri."Mimar", "Maestro" ve "Profesör" lakaplarıyla anılan Pirlo, Juventus'ta oynadığı 2011-2015 arasındaki 4 sezonda da şampiyonluk sevinci yaşadı.Tüm kulvarlarda 164 maça çıkan ve 19 kez rakip fileleri havalandıran Pirlo, 2015 yılında gittiği MLS takımlarından New York City'de kariyerini noktaladı.2012 yılında Paul Pogba'yı Manchester United'dan bonservissiz olarak renklerine bağlayan Juventus, Fransız yıldızı 4 yıl sonra İngiliz temsilcisine 105 milyon avroluk rekor fiyata satarak futbol tarihinin en karlı transferlerinden birine imza attı.Juventus'ta forma giydiği 4 sezonda da şampiyonluk turu atan, iki kez İtalya Kupası, bir kez de İtalya Süper Kupası'nı kazanan Pogba, Manchester United'da ise UEFA Avrupa Ligi ve İngiltere Lig Kupası sevinci yaşadı.Bu sezon Manchester United'da teknik direktör Jose Mourinho ile yaşadığı gerilimle gündeme gelen Pogba, Norveçli Ole Gunnar Solskaer'in göreve gelmesiyle 10 maçta, 8 gol, 5 asistlik performans sergiledi.Almanya Birinci Futbol Ligi'nde 2006-07 sezonunda şampiyonluk yaşadıktan sonra Real Madrid'e 14 milyon avroya transfer olan orta saha oyuncusu Sami Khedira, sözleşmesi bittikten sonra 2015 yılında Juventus'a gitti.Real Madrid ile La Liga ve UEFA Şampiyonlar Ligi dahil 7 kupa kazanan Khedira, Juventus'ta da teknik direktör Massimiliano Allegri'nin kadro tercihinde yerini aldı.Siyah-beyazlı ekipte 4 sezonda 123 maça çıkan 31 yaşındaki Alman futbolcu, 3'ü Serie A olmak üzere 7 kupa da İtalya'da kazandı.Juventus, 2014 yılından 12 milyon avro bedelle Bayer Leverkusen'den Liverpool'a transfer olan Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Emre Can'ı da sözleşmesinin bitiminde geçen yıl bonservis ödemeden kadrosuna dahil etti.Liverpool'daki dört sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve İngiltere Lig Kupası'nda final oynayan ancak kupayı kazanamayan Emre Can, Juventus'ta İtalya Süper Kupası sevinci yaşadı.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 4 yılda iki kez final oynayan Juventus, 2010 yılında Genoa'dan Luca Toni'yi, 2012 yılında Inter'den Lucio'yu, 2013 yılında Athletic Bilbao'dan Fernando Llorente, 2014 yılında Paris Saint-Germain'den Kingsley Coman, 2015 yılında Fiorentina'dan kaleci Neto'yu ve 2016 yılında da Barcelona'dan Dani Alves'i bonservis ödemeden aldı.Siyah-beyazlılar, Fransız futbolcu Kingsley Coman'ı 2017 yılında Bayern Münih'e 21 milyon avroya gönderdi.