Justise Winslow, sezonu kapattı

Memphis Grizzlies, Justise Winslow'un Orlando bubble maçlarını kalça sakatlığı yüzünden kaçıracağını açıkladı.



Winslow'un bir antrenman sırasında sakatlandığı söylendi ve yeni ekibi için oynama fırsatı bulamayacak. Winslow, Andre Iguodala takasıyla Miami'den gelmiş, ancak sırt sakatlığı nedeniyle sezonun ertelenmesinden önce oynamamıştı.



Winslow, sezonun askıya alınmasından önce, Mart ayında sırt sakatlığından geri dönmeye yakındı.



Son takas tarihi öncesinde Heat için oynadığı sadece 11 maçta Winslow, ortalama 11.3 sayı ve 6.6 ribaund kaydetmişti.



Winslow, önümüzdeki sezon sözleşmesinin son yılında 13 milyon dolar değerinde bir takım opsiyonuna sahip.



