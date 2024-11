Jürgen Klopp'u aştı; Arne Slot'un Liverpool sırları

Liverpool'da Jürgen Klopp'un yerine menajerlik görevini devralan ve bu zorlu görevi beklentileri aşarak yerine getiren Arne Slot, takımını 11 hafta sonunda tek bir mağlubiyetle ve Manchester City'nin 5 puan önünde zirveye taşıdı. İşte Arne Slot'un başarı sırları.UEFA lisanslı antrenörlerden oluşan uzman bir ekip, Slot'un Liverpool'da benimsediği taktiksel yaklaşımı ve takımını Klopp'unkinden ayıran nüansları dikkatle analiz etti. Sporx, The Coaches' Voices'ta yer alan bu yazıyı Türkçe'ye çevirdi. Liverpool'daki teknik direktörlük görevinde dört ayı geride bırakan Arne Slot, Jürgen Klopp'un yerine geçme gibi göz korkutucu bir görevi üstlenmesiyle göz doldurdu. 2024/25 sezonunun Kasım ayındaki milli arasına girerken, Slot'un takımı tüm müsabakalarda 17 maçın 15'ini kazanmıştı. Bu onları Premier Lig'de beş puan farkla zirvede, Şampiyonlar Ligi'nin yeni lig aşaması formatında dörtte dört galibiyetle zirvede ve EFL Cup'ta çeyrek finalde bıraktı. Defterindeki tek leke, Premier Lig'de Nottingham Forest'a karşı alınan 1-0'lık yenilgiydi.Liverpool'un Slot yönetimindeki ilk maçları -kendisinin de kabul ettiği gibi- rakiplerin durumuna bakılırsa çok da zor değildi. Ancak sonbahar ilerledikçe ve fikstür daha zorlu hale geldikçe, takımı performansını geliştirmeye ve kazanmaya devam etti. Sezonun ilk aylarında büyük bir kupa kazanılmasa da eski bir atasözü kaybedilebileceğini söyler. Slot, Anfield'daki hayatına başlarken kesinlikle bundan kaçınmayı başardı.Ayrıca selefinden çok iyi bir takım devraldığına da şüphe yok. Gerçekten de Liverpool, Slot'un görevdeki ilk sezonuna başlamadan önce sadece bir transfer yaptı. O zaman bile mütevazı bir ücret karşılığında imzalanan oyuncu Federico Chiesa'ydı. İtalyan oyuncu yetenekli ancak sakatlıklarla boğuşan bir hücum oyuncusu ve Slot'un ilk 17 maçında 59'u EFL Cup'ta olmak üzere toplamda sadece 78 dakika oynadı. Bu nedenle, Liverpool'un yeni teknik direktörünün Klopp tarafından bir araya getirilen bir takımı nasıl yönettiğini gözlemlemek büyüleyici oldu.Slot'un Liverpool ile çıktığı ilk 11 Premier Lig maçında takımı ligdeki en yüksek üçüncü topa sahip olma ortalamasını (yüzde 56,8) yakaladı. Bu kesinlikle topa sahip olmak için topa sahip olmak değildi; Slot'un takımı topla pozitif ve hücumu düşünen bir yaklaşımın parçası olarak oyuncuları ileriye, özellikle de ön çizgiye doğru itiyordu. Bu nedenle, o dönemde son üçte birlik alana atılan toplam paslarda Manchester City ve Tottenham'ın ardından üçüncü sırada yer aldılar. Ayrıca hücumcuları rakip kaleye yaklaştırmak için tasarlanan ileriye doğru paslarda da ikinci sıradaydılar. Bunların hepsi Jürgen Klopp'un Liverpool takımlarının temel özellikleriydi; Slot bunlardan yararlanmak için hiç zaman kaybetmedi.Başlangıçta topa sahip olan 4-2-3-1'de Slot'un kanat oyuncuları - genellikle Muhammed Salah ve Luis Diaz ya da Cody Gakpo'dan biri - genişliği korudu. Bu da onları rakiplerine mümkün olduğunca sık 1'e 1 hücum edecek pozisyonlara soktu ve Salah (57) ve Diaz (45) toplam driplinglerde Premier Lig'in ilk 30'unda yer aldı. Tek santrfor - ya aralara koşularıyla Diogo Jota ya da pozisyon alma yeteneğiyle Darwin Nunez - yüksek ve merkez orta saha oyuncularının (Curtis Jones ve Alexis Mac Allister) sekiz numaralı koşuları için alan yarattı. Bu arada Ryan Gravenberch en derinde oynayan pivot olarak pozisyon aldı. Orada, özellikle kompakt olan gerideki bloğa karşı iki stoperi destekledi.Daha öndeki bloğa karşı, ileride boş alan varken, orta saha oyuncuları - ve özellikle Jones - rakibin savunma hattını derinlerden merkeze koşularla karıştırdı. Dominik Szoboszlai de benzer bir tehdit oluşturdu ancak koşarken geniş alana hareket etmeye ya da daha önde konumlanıp Salah'ın etrafında çalışmaya daha uygun oldu.Slot'un Liverpool'u iç-kanal boşluklarında akışkanlığa sahipti ve onları çeşitli oyuncuların hareket etmesi için açık tuttu. Bekler - Trent Alexander-Arnold, Andy Robertson, Kostas Tsimikas ve Conor Bradley'den ikisi - yüksek, orta oyunculara atılan pasları desteklemek için hafifçe içeriye doğru hareket ederken, aynı zamanda hücum eden orta saha oyuncularının arkasında savunma için bekledi. Ayrıca daha geleneksel bek pozisyonlarına geçme ve kanatlardan ileriye çıkma şansları da vardı. Özellikle Alexander-Arnold, delici paslarını kullanabileceği farklı rollere geçti. 2024/25 Premier Lig sezonunun 11 maçının ardından son üçte bire atılan paslarda altıncı sırada yer aldı.Liverpool'dan en iyi verimi almak tipik olarak Salah'tan en iyi verimi almak anlamına geliyordu ki Slot teknik direktör olarak çıktığı ilk maçlarda bunu kesinlikle başardı. Slot yönetiminde 11 lig maçına çıkan Salah, sekiz gol ve altı asistle ligin en çok gol pozisyonuna (14) giren oyuncusu oldu. Topla ya da topsuz çizgiye inme yeteneği, Klopp'un uzun görev süresi boyunca olduğu gibi Slot yönetimindeki bu maçlarda da dikkat çekiciydi. Buna ek olarak, takım arkadaşlarının destek hareketleri - etrafında, arkasında ve önünde - Slot tarafından onun sağ iç kanalı domine etmesini sağlayacak şekilde düzenlenmiş gibi görünüyordu.Salah'ın üçte birlik paslarının detayları, özellikle de ceza sahasına yaptığı paslar ve ortalar, belki de oyununun küçümsenen bir parçasıydı. Slot'ta durum böyle değildi, Salah'ın etrafında planlanan hareket, Mısırlı oyuncunun başkaları için yaratmasına, genellikle de ortalar yapmasına izin verdi. Szoboszlai'nin en iyi performansını sergilediği en yakın sekiz numaranın tuzak koşuları, Salah'ın rakip bekleri izole etmesine ve rakiplerin top aldığında onu ikiye bir bırakmasını engellemesine yardımcı oldu.Bu noktadan sonra Liverpool'un ön alandaki sayıları Salah'a kombinasyon yapabileceği ya da takım arkadaşları için yaratabileceği seçenekler sundu. Diaz veya Gakpo'nun sahanın diğer tarafından yaptığı koşular ya da Jones'un derinlerden yaptığı daha merkezi koşular ona takımları cezalandırmak için yeterli seçenek ve çeşitlilik sağladı. Bu durum hem Salah'ın özellikle tehlikeli olduğu geçişlerde hem de Liverpool'un topa sahip olduğu uzun bir sürenin ardından blok kırarken geçerliydi. Santrforda Jota ve Nunez'in soldan sağa hareketleri de Salah'ın topla içeri girmesiyle iyi bir bağlantı kurdu.İç kanal oyuncuların hareket etmesi için sık sık boş kalırken, Salah da bu bölgede istikrarlı bir şekilde pas alabildi. Alexander-Arnold'un pas menzili, Salah'ın geniş bir başlangıç pozisyonundan öteye geçmesine yardımcı olurken, sol taraftaki stoper Virgil van Dijk de düzenli olarak servis sağladı.Bu iki savunma oyuncusu 11 Premier Lig maçından sonra Liverpool adına en çok uzun pas yapan oyunculardı - Alexander Arnold 103 (ligde sekizinci) ve Van Dijk 66 (otuzuncu). Ayrıca Liverpool takımındaki herkesten daha fazla son üçlüye pas attılar - Alexander-Arnold'dan 100, Van Dijk'tan 99 pas - ki bu Salah için önemli bir destekti. Salah'ın ikili hareketleri, 1'e 1'de rakiplerini manipüle etmesi ve markajcıları geride bırakma arzusu, Slot dönemine çok yüksek bir form düzeyiyle başlamasına yardımcı oldu. Bu arada Slot'un Liverpool'un hücumunu organize etmesi, maçın en önemli oyuncusundan en iyi şekilde yararlanmasını sağladı.Slot, hücum oyunu sırasında zaman zaman 4-2-4'ü kullanmanın yanı sıra, bu şekli pres yaparken ve Liverpool daha temkinli bir orta blok halindeyken de kullandı. Bu ilk 11 maçta Liverpool, Premier Lig'de mücadele yoğunluğu açısından üçüncü sırada yer aldı; rakibin topa sahip olduğu dakika başına ortalama 5,7 ikili mücadele, top kapma ve araya girme gerçekleştirdiler. Aynı zamanda en düşük dördüncü PPDA (passes per defensive action, savunma hareketi başına pas) rakamına sahiptiler ki bu da topa sahip olmak için pres ve düello yapmayı tercih ettiklerini gösteriyordu. Klopp dönemindeki aşırı agresif yüksek pres olmasa da, Slot'un Liverpool'u, rakipler hafifçe ilerlediğinde, set bloğundan veya top kaybına tepki verirken bir amaç için takım halinde ileri çıktı.Slot'un takımı 4-2-4 düzeninde genellikle merkez orta saha oyuncularından birini merkez forvetle birlikte çalışmak üzere öne itti. Ardından her iki kanat oyuncusu da daralarak öndeki ikilinin dış tarafına atılan pasları kesmeye yardımcı oluyordu (aşağıda). Bu özel hareket, rakip sekiz numaraların açıyı desteklemesini, güvenli tarafa doğru hafifçe genişlemesini ve potansiyel olarak Liverpool'un orta saha çiftinin aşılmasını sınırlamaya yardımcı oldu. Szoboszlai savunma yaparken genellikle ilk çizgiye katılan kişiydi ve Mac Allister ile Gravenberch'i daha derindeki çift olarak bırakıyordu.Mac Allister ve Gravenberch bu uyarlanmış savunma rolünde mükemmeldi; Arjantinli oyuncu Premier Lig'de toplam savunma mücadelelerinde 23. sırada (82), takım arkadaşı ise 28. sırada (78) yer aldı. Hollandalı oyuncu aynı zamanda toplam top kapma sayısında (57) 13. sırada yer alırken, Mac Allister'la birlikte enerjileri, zamanlamaları ve genel defansif varlıkları ön çizginin altındaki orta alanları korudu. İkili, topu geri kazandıklarında, ilerideki koşucuları hızlı ve bilinçli bir şekilde beslemek için sakin bir pas aralığı da gösterdi.Slot'un 4-2-4 bloğu, açılış 11 maçında sadece altı lig golü yemesine katkıda bulunmakla kalmadı; aynı zamanda hücum yaratmaya da yardımcı oldu. Özellikle Liverpool, Klopp yönetiminde sahip olduğu, rakip yarı sahada ya da kendi kalesine yakın bir yerde topa sahip olduktan sonra 15 saniyelik bir süre içinde şans yaratma becerisini sürdürdü. Ardından her iki kanat oyuncusu da daralarak pasların kesilmesine yardımcı oluyordu.Kasım ayındaki milli araya kadar Liverpool, topa sahip olduktan sonraki 15 saniye içinde dokuz akan oyun golü attı. Özellikle Manchester United maçında, yarı saha çizgisi etrafında ileriye atılmaya hazır bir savunma kompaktlığı sergilediler. Salah ve Diaz bu maçta 1'e 1 anlarda, özellikle de kullanabilecekleri alan ve momentum varken olağanüstü performans gösterdiler (aşağıda).Salah geçiş anlarında Premier Lig'in tartışmasız en iyi kanat oyuncusu oldu ve Klopp'un başarılarında kilit bir rol oynadı. Slot hemen Salah'ın güçlü yönlerine oynadı ve hücum geçişlerinde ciddi tehdit oluşturabileceği ilk çizgide mümkün olduğunca uzun süre kalmasına izin verdi.Hollandalı teknik adam ayrıca Salah'ın topsuz alanda rakip kaleye doğru yaptığı direkt ve diyagonal hareketleri, etrafına seçtiği oyuncularla tamamladı. Santrfora dönüştürülmüş bir oyuncu olarak oynayan Jota sık sık topa doğru inmeye hevesliydi. Bunu yaparken bir stoperi bozmaya ya da kendisiyle birlikte çekmeye yardımcı oluyor ve Salah'a koşması ya da içeri girmesi için alan açıyor. Szoboszlai'nin yüksek bir başlangıç pozisyonunda olması da benzer bir etki yaratırken, Macar oyuncunun ileriye koşuları geçiş anlarında savunmacıları geri itmeye yardımcı olabiliyor. Bu da Salah'ın çizgiler arasında top almasına ya da kaleye doğru koşmasına olanak tanıyor. Soldaki Diaz da Liverpool'a Sadio Mane ile sahip olduklarını anımsatan tehlikeli bir geçiş opsiyonu sunuyor.Klopp ve Slot'un Liverpool takımları arasında benzerlikler olsa da, özellikle de aynı oyuncular olsa da, ince farklılıklar da var. Ancak sonuçta Slot, oyunun en büyük ödüllerini Anfield'a geri getirerek selefini gerçekten önemli olan yerde taklit edebilmeyi umacak.