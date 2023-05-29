Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, 12 sporcunun dünya sıralamasına göre 2024 Paris'e kota alma yolunda ilerlediğini, 8 sporcunun ise kotasını almış gözüktüğünü söyledi.



Başkan Huysuz, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 2023 yılının yoğun başladığını, özellikle olimpik kadroyla bütün uluslararası turnuvalara katıldıklarını belirterek, "Ocak ayında Portekiz ile başladık, sonrasında milli takımımız İsrail, Fransa, Özbekistan, Gürcistan ve Antalya Grand Slam'a kadar yoğun bir şekilde çalıştı." dedi.



"JAPONYA'DA 2 KEZ KAMP YAPTIK"



Japonya'da iki kez kamp yaptıklarını aktaran Huysuz, "Paris Grand Slam'da 5 bronz madalya kazandık, gerçekten güzel bir sonuç aldık, takım olarak Paris'te ilk defa böyle büyük bir başarı yakaladık. Doha'daki Dünya Şampiyonası'nda istediğimiz sonucu alamadık ama puan olarak 57 kiloda Hasret Bozkurt çok büyük bir çıkış yaptı. Orada iki dünya ve olimpiyat şampiyonunu yendi. Kayra Sayit de orada güzel müsabakalar yaptı, yedinci oldu. Önemli olan burada puanlar kazanmak ve olimpiyat kotası için dünya sıralamasındaki yerimizi almak." diye konuştu.



AVUSTURYA'DA 11 SPORCUMUZ VAR



Avusturya Grand Prix'sine 11 sporcuyla katıldıklarını hatırlatan Huysuz, "Bu sporcuların da toplayacağı puanlar önemli. Haziran'da başlayacağımız ikinci dönemde olimpiyata kadar çalışacağımız ekip ortaya çıkacak. Şu anda 12 sporcumuz olimpiyatlar için dünya sıralamasına girecek şekilde ilerliyor, 8 sporcumuz ise dünya sıralamasında olimpik kotasını almış gözüküyor. Puanlama devam ediyor. Hedefimiz dünya sıralamasında daha çok sporcuyla ön sıralarda kalıcı olmak." şeklinde konuştu.



"JAPON ANTRENÖR İLE YOLLARIMIZI AYIRDIK"



Japon antrenör Kohei Oishi ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını kaydeden Huysuz, şöyle devam etti:



"Kendisinde olan bilgi, birikim ve beceriyi aktarmakta iletişim sorunu yaşadığımız için ayrılmak zorunda kaldık. Takımı bilen, daha da iyi tanıyan bir hocayla yeni bir sistemle devam edeceğiz. Bu ekip gerçekten sağlam genç ve hedefli bir jenerasyon. Avrupa'da, dünyada madalya almış, gençler dünya şampiyonasında şampiyon olmuş, ümitlerde dünya şampiyonu olmuş, olimpiyatlara katılmış kaliteli sporcularımız var. Bakanlığımızla, devletimizle gerçekten hep bir elden onların Paris'te madalya alması için çalışıyoruz."



"EN İYİ KOŞULLARDA ÇALIŞIYORUZ"



Bütçeden kısmadan sporculara en iyi kaynakları sunduklarını aktaran Huysuz, "İkinci hazırlık dönemine başlıyoruz. Tacikistan'da, Kazakistan'da, Moğolistan'da yapılacak grand slam turnuvalarına gideceğiz. Avrupa Oyunları'nda takım olarak yarışacağız. Ekim ayında Avrupa Şampiyonası var oraya hazırlanıyoruz. Onun dışında Japonya ve Azerbaycan'da turnuvalar olacak ve bizim puanlamalarımız bitmiyor. Ümitlerimiz Portekiz'e Avrupa Şampiyonası'na gidecek, genç judocularımız Çekya'ya Avrupa Kupası'na gidecek, organizasyonlar yoğun." ifadelerini kullandı.



"TAKIMI TAKIM YAPACAK BİRİNİ ARIYORUZ"



Yeni hocadan beklentilerinin, olimpiyata dünya sıralamasında ilk sekiz içinde gitmiş bir takımı yönetmek, sporcuları, öz güveni yüksek bir takım ruhuyla yarıştırmak olduğunu anlatan Huysuz, "Bunu da başaracak hocalarımız var, hem yerli hem yabancı olarak yerini dolduracağız. Görüştüğümüz hocalar var, takıma adapte olabilecek belki Irakli Uznadze'yi geri getireceğiz. Takımı tanıyan bilen analizlerini yaptırdığımız İtalyan bir hoca var, takımı takım yapacak bir hocayla anlaşacağız." dedi.



"GENÇERLİMİZ ÜMİT VERİYOR"



Huysuz, genç kategoriden büyüklerle yarışan sporcuların memnuniyet verdiğini belirterek, "Şu anda olimpik kadromuzun yarısı hem gençlerde hem de büyüklerde yarışıyor. Ümitlerden büyüklerde yarışanlar var, ümit kategorisinde olup büyüklerle madalya kazanmak büyük bir başarı. Genç judocumuz Münir Ertuğ, Gürcistan'da en zor turnuvada ikinci oldu. Şu anda olimpiyat kotasında. Tuğçe Beder, Hasret Bozkurt, Özlem Yıldız, genç olup da büyük takımda yer alan kardeşlerimiz bu bizim için iyi bir sonuç." şeklinde görüş belirtti.



2024 Paris'e en iyi şekilde hazırlanmayı planladıklarını aktaran Huysuz, "Dünya sıralamasında ilk 8'de başlamadığınız zaman olimpiyatlarda hemen ilk müsabakalarda zor rakiplere düşebilirsiniz, bu yüzden ilk 8'in içinde olmalıyız. Bizim hedefimiz olimpiyata en fazla katılımı sağlayabilmek." ifadelerini kullandı.



