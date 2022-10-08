Josef de Souza: "Kalbimizle savaştık"

Beşiktaş'ın tecrübeli isimlerinden Josef de Souza, Giresunspor galibiyetini değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Josef de Souza: 'Kalbimizle savaştık'
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08 Ekim 2022 22:29
Beşiktaş'ta Josef de Souza, Giresunspor galibiyeti sonrası konuştu.

Josef, "Tüm takımı tebrik ediyorum. Böyle bir maçta, bu kadar kötü, gerçekten çok kötü zeminde kaliteden bahsedemeyiz. Kalbimizle savaştık. Bunu yaptık. Daha farklı skorla kazanmayı hak ettik. Bu kadar zor şartlarda galip geldiğimiz için mutluyuz. Bugün çok iyi bir ruh gösterdik." dedi.

Brezilyalı oyuncu, "Aslında iki takım için de zemin kötüydü. İyi futbol oynamak imkansız bu zeminde. Yine gol yemedik. İki maç art arda gol yemedik. Önümüzde Trabzonspor maçı var. İyi çalışacağız ve aynı ruhla sahaya çıkacağız." ifadeleriyle açıklamalarını tamamladı.

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